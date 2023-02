Lyt til artiklen

Han er russer, krigsveteran, oberst i den russiske efterretningstjeneste FSB og havde en stor rolle i annekteringen af halvøen Krim.

Den russiske militærblogger Igor Girkin har kraftigt kritiseret Kremls krigsførelse i Ukraine i flere måneder. Han mener, at Rusland ikke er hård nok i sine angreb mod sine ukrainske naboer, og Girkin ønsker markant hårdere krigsførelse, end hvad selve Kreml præsterer.

I en video offentliggjort på Telegram mandag morgen henvender han sig til den russiske præsident, som han betegner som en 'stakkels mand'.

»For Putin kan der være et ønske om at flygte, når situationen for alvor bliver kritisk. Den mentale kategori, han tilhører, betyder, at han i sådan en situation formentlig vil gå i panik, og så kan han forsøge at stikke af for at redde sit liv, ligesom Janukovitj,« siger Girkin i videoen ifølge Aftonbladet.

Han henviser til Viktor Janukovitj, som var Ukraines fjerde præsident. Han besad embedet fra februar 2010, indtil han blev afsat i februar 2014 i forbindelse med urolighederne i Kyiv i 2014.

Janukovitj lever i dag i eksil i Rusland og er i Ukraine dømt for højforræderi.

Militærblogger Girkin har en stor tilhængerskare på sociale medier, men eksperter tror nu, at det snart kan være slut.

»Jeg tror ikke længere på, at han er en ventil, givet at han kritiserer Putin direkte. Det er uforståeligt, at han stadig er i live,« siger oberstløjtnant i den svenske hær Joakin Paasikivi til Aftonbladet.

Stefan Ingvarsson, der er analytiker ved Center for Østeuropæiske Studier, er også overrasket.

»Her krydser Girkin den ekstreme røde linje – som består i ikke at kritisere præsidenten – når han sammenligner ham med den tidligere ukrainske præsident,« siger han til mediet.