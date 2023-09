De ligger der sirligt side om side – oven på både flyenes kroppe og vinger. Bildækkene.

For russisk militær forsøger sig tilsyneladende med en noget alternativ form for beskyttelse i forhold til ukrainske droneangreb.

Det viser satellitbilleder, som CNN er i besiddelse af. Du kan se dem øverst i artiklen

Her kan man se flere fly være dækket af bildæk på optagelserne, der er taget over militærbasen Engels.

Den ligger over 500 kilometer øst for den ukrainske grænse og reelt omkring 600 kilometer fra ukrainskkontrolleret område.

Altså dybt inde i Rusland.

Men også her har der mange gange i den seneste tid være utallige ukrainske droneangreb.

En Nato-repræsentant bekræfter, at man har kendskab til den noget aparte praksis på den russiske luftbase.

Et fly beskyttet af dæk på Engels-basen. Foto: Maxar Technologies/CNN Vis mere Et fly beskyttet af dæk på Engels-basen. Foto: Maxar Technologies/CNN

»Vi tror, at det er ment som beskyttelse mod droner. Vi ved ikke, om det har nogen effekt,« lyder fra en NATO-embedsmænd.

Men hvorfor egentlig bildæk?

Det forsøger et par eksperter at give et bud på til CNN.

Francisco Serra-Martins fra dronefabrikanten One Way Aerospace, der bliver brugt af den ukrainske hær, siger, at det måske kan reducere »den termiske signatur« i forhold til radarer.

»Men de vil stadig være synlige på infrarøde kameraer,« lyder det.

Den uafhængige ekspert Steffan Watkins:

»Det kan godt være, at det virker lidt fjollet, men de ser ud til at gøre deres bedste i forhold til at beskytte flyene, der ellers bare er lette mål,« siger han:

»Men om det virker, kommer helt an på, hvilket sprænghoved der er på missilet eller dronen.«