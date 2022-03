Tre amerikanere blev torsdag eftermiddag i en russisk avis erklæret for dræbt i Ukraine – og beskyldt for at have være lejesoldater.

Nu viser det hele sig at være løgn.

Et russisk medie, Pravda, skrev torsdag, at tre nuværende og tidligere medlemmer af nationalgarden i Tennessee var blevet dræbt i Ukraine.

Men alle tre lever og har det fint, oplyser nationalgarden i Tennessee nu på Twitter.

Pravda bragte torsdag eftermiddag navnene på de tre amerikanere, ligesom man også oplyste deres militærrang, og skrev, at de var blevet dræbt, skriver The Guardian.

Men de tre amerikanere var slet ikke i Ukraine, da det skulle være sket, lyder det fra nationalgarden.

»De tre soldater identificeret i artiklen er enten nuværende eller tidligere medlemmer af Tennessees nationalgarde,« lyder det i en udtalelse:

»Vi ved, hvor de er, de er i sikkerhed, og de er ikke – som artiklens overskrift fejlagtigt oplyser – amerikanske lejesoldater, der er dræbt i Folkerepublikken Donetsk.«

This afternoon the Russian media outlet “Pravda” falsely reported that three members of the Tennessee National Guard, which it labeled as “mercenaries” were killed while fighting in Ukraine. The reporting by “Pravda” is patently false. Statement: https://t.co/8aX1hVYZuI pic.twitter.com/b80lHu04AI — NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) March 17, 2022

Nationalgarden oplyser selv, at man formoder, at de tre amerikanere blev udset af de russiske medie på grund af en tidligere artikel om udsendelse af medlemmer af nationalgarden i 2018.

I den forbindelse var mere end 200 soldater til stede i Ukraine, hvor man støttede den ukrainske hær med udviklingen af et træningscenter.

»Alle medlemmer af Tennessees nationalgarde vendte sikkert tilbage til deres hjemstat i 2019 efter en succesfuld mission,« lyder det.