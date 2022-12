Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I den russiske Tsjelabinsk-region slog en beruset mobiliseret soldat en kommandant ihjel, og risikerer nu 15 års fængsel.

Det skriver det russiske medie Mgorsk.

Den mobiliserede soldat blev onsdag varetægtsfængslet i to måneder, fortæller Mgorsk på baggrund af en pressemeddelelse fra den russiske militærdomstol.

At være mobiliseret betyder, at man bliver indkaldt til det militære beredskab. I Rusland er flere værnepligtige blevet indkaldt til det militære beredskab i forbindelse med krigen i Ukraine.

Arkivfoto. Russiske værnepligtige bliver indkaldt til militæret. Her ses de værnepligtige før de stiger ombord på et tog i Omsk i Rusland. Foto: ALEXEY MALGAVKO Vis mere Arkivfoto. Russiske værnepligtige bliver indkaldt til militæret. Her ses de værnepligtige før de stiger ombord på et tog i Omsk i Rusland. Foto: ALEXEY MALGAVKO

Den berusede og mobiliserede soldat skulle have angrebet kommandanten, der også var mobiliseret, 23. december, mens de begge sad i en togkupé.

Kommandanten døde herefter på stedet af sine kvæstelser, fortæller Mgorsk.

»Den mistænkte er anklaget for at begå forbrydelse i henhold til del 3 af artikel 334 i Den Russiske Føderations straffelov,« fortalte retten i pressemeddelelsen.

Del 3 af artikel 334 i russisk straffelov omhandler voldelige handlinger mod en overordnet. Loven blev opdateret i september i år.

Her besluttede man, at den også skulle omhandle mobilisering, og at sagen vil blive ført i en krigsret.

Dømmes man skyldig, bliver man straffet med mellem fem og 15 års fængsel.