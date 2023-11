En del af de russiske frontsoldater er decideret skæve på stoffer på den ukrainske slagmark.

Det skriver det uafhængige russiske medie Verstka.

Og på X kalder det britiske forsvarsministerium nu afsløringen for 'troværdig.'

Selv ved frontlinjen skulle stofferne florere.

15 procent af de russiske soldater ved fronten i Ukraine skulle være påvirket af stoffer. ARKIVFOTO Foto: Полегенько Алексан/SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere 15 procent af de russiske soldater ved fronten i Ukraine skulle være påvirket af stoffer. ARKIVFOTO Foto: Полегенько Алексан/SIPA/Ritzau Scanpix

Det skulle dreje sig om både amfetamin og cannabis, og op til 15 procent af soldaterne skulle påvirket af stoffer.

Den britiske efterretningstjeneste skriver, at der har været en stigning i både straffe, kriminalitet og dødsfald relateret til stoffer i den russiske hær.

Russiske soldater med et alkohol- eller stofmisbrug straffes ved at blive sendt i såkaldte 'Storm Z-angreb', der er en angrebstaktik, hvor soldater sendes til fronten uden mulighed for at vende tilbage.

Og hvis de alligevel skulle gøre det, vil de blive dræbt af deres egne.