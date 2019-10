En mand er blevet anholdt i det nordlige Rusland i en bizar sag om kannibalisme.

Det sker efter fundet af tre delvist spiste mordofre er blevet identificeret sammen med resterne af også hunde, katte og andre mindre dyr.

En 51-årig mand er sigtet for kannabalisme og mistænkt for at have spist de tre personer.

Hans fremgangsmåde skulle være at gøre sig gode venner med sine ofre og drikke dem fulde.

Efterforskningen har taget to år. Foto: Investigative Committee of Russia

Når de døsede hen stak manden dem angiveligt med en kniv og parterede dem i mindre dele.

Det russiske svar på FBI har haft store problemer med at identificere ofrene på grund af manglende pårørende.

Deres knogler blev ifølge BBC fundet i poser i en sø og å i nærheden af byen Arkhangelsk.

I samme poser fandt den særlige russiske efterforskningsenhed også resterne af flere dyr, som han jævnligt dræbte og spiste.

Foto: Investigative Committee of Russia

De foreløbige informationer fra russiske myndigheder antyder, at manden ikke har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Han har en kriminel fortid.

Mordene på de tre personer skulle havde fundet sted i 2016-2017.

Frem mod sin anholdelse har den 51-årige mand boet i et af ofrenes lejlighed. Til offerets forældre fortalte han, at deres søn var rejst til en anden by for at søge arbejde. Samme version gav han også politiet, da de ledte efter den forsvundne mand.

Sagen har endnu ikke været for retten i Arkhangelsk.