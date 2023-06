En russisk mand er død efter at være blevet angrebet af en tigerhaj ved det populære ferieparadis Hurghada i Egypten.

Den fatale hændelse skete torsdag ud for et ferieresort ved Røde Hav.

Det bekræfter både egyptiske og russiske myndigheder ifølge The Guardian.

Efter hajangrebet er en strækningen på 74 kilometer ved den pågældende kyst, Dreams Beach, blevet afspærret og lukket for badende turister.

Det vil den være indtil søndag.

Efterfølgende er tigerhajen, der menes af have dræbt den russiske mand, blevet fanget.

Den skal nu undersøges nærmere for eventuelt at finde en forklaring på, hvorfor den gik til angreb.

På sociale medier florerer en optagelser af hajangrebet, hvor badende turister skulle have forsøgt at hjælpe offeret, ligesom en livredder fra et nærliggende hotel slog alarm.

Men russerens liv stod ikke til at redde.

Det statslige russiske nyhedsbureau Tass skriver, at den russiske mand født i 1999 ikke var turist, men boede permanent i området.

Også i 2022 blev to personer – en rumænsk kvinde og en østrigsk kvinde – inden for få dage dræbt efter hajangreb ved Hurghada.

Området er en af de mest populære egyptiske destinationer for turister.