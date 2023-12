Vladimir Jegorov blev fundet død i gårdhaven foran sit hjem, 46 år gammel.

Og dermed blev han en del af en bekymrende lang liste:

Listen over personer i den russiske elite, som er omkommet under usædvanlige omstændigheder de seneste to års tid.

Det skriver CNN.

Vladimir Jegorov, som sad i byrådet i Tobolsk og repræsenterede præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland, blev ifølge det russiske medie Kommersant blot 46 år gammel.

Dødsårsagen er endnu ukendt, men skal nu undersøges.

Ifølge Kommersant var der ingen ydre tegn på, at Vladimir Jegorov havde været udsat for en kriminel handling, da han blev fundet død foran sit hjem onsdag.

Byrådet i Tobolsk oplyser ifølge CNN, at han døde 'på grund af en ulykke'.

Obduktionen af liget er endnu ikke overstået.

Siden Putin invaderede nabolandet Ukraine, er flere personer i den russiske elite omkommet under usædvanlige omstændigheder, herunder milliardæren Pavel Antov – som skulle være faldet i døden, mens han opholdt sig på et luksushotel i Indien – og to bestyrelsesformænd for det store oliefirma Lukoil.