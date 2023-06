Han overlevede seks måneder i Ukraine, men kort efter sin hjemkomst blev en russisk Wagner-soldat slået i gulvet og sendt i koma.

Det skete i byen Artyomovsky, hvor soldaten ved navn Alexander Kozhevin angiveligt kom i karambolage med en anden mand.

Og den mand var ikke hvem som helst – det var en 'professionel bokser', der ønskede at røve ham, siger Kozhevins mor ifølge det russiske lokalmedie Yekaterinburg Online.

»Han slog ham i gulvet og begyndte at sparke ham i hovedet, så han brækkede nakken. Det var et slag fra en professionel bokser.«

Hun tilføjer, at hun tror, hendes søn blev røvet, fordi »han har mange penge.«

Kozhevin på 32 blev i 2020 dømt til 11 års fængsel for at have solgt en stor mængde narko, men han undgik straf ved at slutte sig til Ruslands berygtede Wagner-gruppe, skriver Yekaterinburg Online.

Han vendte angiveligt tilbage til Rusland den 26. april efter at have aftjent en seks måneders kontrakt for Wagner-gruppen i krigen. Han skulle have fulgt krigen efter sin hjemkomst og blandt andet i sidste måned delt en video på sociale medier, hvori Wagner hejser et flag i ukrainske Bakhmut.

Nu ligger han på intensivafdelingen.

»De opererede ham næsten en dag efter hændelsen. En neurokirurg fra Jekaterinburg blev indkaldt til intensivafdelingen. (Alexander, red.) kunne ikke rykkes. De fjernede en blodsamling og åbnede hans kranie. Nu er han i koma, og vi beder for ham,« siger hans mor ifølge lokalmediet.

Hun tilføjer, at lægerne endnu ikke kan garantere, at han overlever.

Ifølge moren blev manden røvet for sine bankkort og sin telefon.

Kozhevin er ikke den første ex-Wagner-lejesoldat, der er blevet udsat for vold i hjemlandet. I sidste måned blev en tidligere Wagner-soldat skudt, da han fejrede sin hjemkomst.