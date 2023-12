Repræsentanter for LGBT+-personer frygter, at dom vil føre til anholdelser og retsforfølgelse.

Ruslands højesteret har torsdag forbudt "den internationale LGBT-bevægelse" og stemplet den som "ekstremistisk".

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, blandt andet Reuters og AFP.

Repræsentanter for LGBT+-personer frygter ifølge Reuters, at den vil føre til anholdelser og retsforfølgelse.

Det står dog ikke umiddelbart klart, om dommen får konsekvenser for specifikke individer eller organisationer.

En dommer fastslår ifølge AFP, at den "internationale LGBT-bevægelse og dens underafdelinger" nu anses for at være "en ekstremistisk organisation".

Kendelsen gælder med øjeblikkelig virkning, siger dommerne. Den kommer efter en henvendelse fra justitsministeriet.

Aktiviteter, som vurderes at høre under bevægelsen, forbydes på russisk jord. Det oplyser journalister fra retten.

En lang række menneskerettighedsorganisationer og oppositionsgrupper er blevet stemplet som "ekstremister" eller "udenlandske agenter" i Rusland.

Tendensen er særligt taget til efter invasionen af Ukraine sidste år.

Over 100 grupper har ifølge Reuters fået stemplet, at de er ekstremistiske.

Det gælder blandt andet den religiøse bevægelse Jehovas Vidner. Også organisationer med tilknytning til oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj anses for at være ekstremistiske.

For de grupper har der været anholdelser, efter at de har fået ekstremistbetegnelsen.

Flere grupper - blandt andet gruppen Center T for transkønnedes rettigheder - vil komme med sikkerhedsretningslinjer for LGBT-personer.

Center T-direktøren Yan Dvorkin, som flygtede fra Rusland på grund af frygt for sin sikkerhed, kalder dommen et "nyt og vanvittigt lavpunkt".

Højesteretten brugte omkring fem timer på at afsige kendelsen, skriver Reuters. Selve retsprocessen var lukket for medier. Men journalister fik mulighed for at høre, da kendelsen blev afsagt.

Kendelsen er del af en tendens, hvor Rusland slår ned på folk, der udtrykker deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Der har blandt andet været love imod at fremme "utraditionelle" seksuelle relationer. Kønsskifte er også blevet forbudt.

/ritzau/