Andrei Shestakov har nu besluttet sig for at forlade Rusland.

»Det vil være for svært for mig at holde min mund lukket,« som han siger.

Den russiske skolelærer føler sig ifølge nyhedsbureauet Reuters tvunget til at tage den ultimative konsekvens af, at han har valgt at gå imod den officielle linje i hjemlandet i forhold til det, der er sket i Ukraine siden 24. februar.

Mens en hel verden har kaldt det 'krig', har det i Rusland heddet en 'særlig militær operation' – og forskellen afspejlede sig ikke mindst i det undervisningsmateriale, som Andrei Shestakov få dage efter invasionens begyndelse modtog i en Whatsappgruppe for historielærere i den sibiriske by Neryungri, hvor han bor og arbejder.

Andrei Shestakov. Foto: ANDREI SHESTAKOV

Her fremgik flere tydelige budskaber, der skulle videreformidles af lærerne til deres elever:

At russiske soldater, der kæmper i Ukraine er helte.

At de politiske ledere i Ukraine har en tæt forbindelse til folk, der samarbejdede med nazister under Anden Verdenskrig.

At Ukraine er skabt af Sovjetunionen.

At Vesten forsøger at skabe uenighed i Rusland.

At russere skal stå sammen.

Reuters har set undervisningsmaterialet og har også verificeret, at mange andre skoler i Rusland har modtaget lignende dokumenter.

I stedet for at følge instruktionerne gjorde Andrei Shestakov dog noget helt andet.

Først og fremmest fortalte han eleverne i sin klasse på Gymnasium Nummer 2 om undervisningsmaterialet, han netop havde modtaget. Og han fortalte dem ikke mindst om, hvordan det på flere punkter afveg fra historisk fakta.

Andrei Shestakov er tidligere politibetjent. Foto: ANDREI SHESTAKOV

Den 38-årige historielærer fortalte også sine elever, at han var imod krigen, og at han ikke ville anbefale dem at gå ind i militæret.

Ifølge Andrei Shestakov blev han kort efter afhørt af sikkerhedstjenesten FSB om alt det, han havde sagt i klassen. Uden at det dog fik yderligere konsekvenser.

Det fik det dog, at da han senere i marts delte en video med russiske soldater, der var blevet taget til fange i Ukraine, i et lokalmedies kommentarspor. Det kostede en bøde i omegnen af 3.000 kroner.

Andrei Shestakov blev først lærer i begyndelsen af året efter at have været politibetjent i 16 år, og han fortæller, at han i de seneste år har tvivlet på det russiske demokrati. Inspireret af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Nu er han heller ikke længere lærer.

Senere i marts valgte han at sige sit job op, fordi han alligevel stod foran et fyreseddel på grund af sine holdninger. Fortæller han.

Andrei Shestakov tænker at flytte til Tyrkiet. Og han håber, at de russiske myndigheder vil give ham lov til at rejse.