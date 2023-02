Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En cheesecake endte som et helt særligt omdrejningspunkt i en opsigtsvækkende sag om drabsforsøg.

For da to kvinder mødtes, havde den ene af dem taget kagen med som led i en 'kold og udspekuleret plan'.

Sådan lød det i retten, hvor kvinden – russiske Viktoria Nasyrova – nu er blevet fundet skyldig.

»Juryen så lige igennem den tiltaltes bedrag og planer,« udtaler den amerikanske distriktsanklager Melinda Katz fra Queens, hvor sagen udspillede sig for syv år siden.

Der besøgte Viktoria Nasyrov den 28. august sin bekendte, Olga Tsvyk, i sidstnævntes hjem i Forest Hills.

Under besøget overrakte Viktoria en gave, der bestod af en cheesecake, til kvinden, som på mange måder lignende hende.

De havde begge mørkt hår, havde samme hudtone, samme kropsbygning – og begge talte russisk.

Efter at have spist kagen, begyndte Olga dog ifølge anklagemyndigheden at få det dårligt, hun kastede op, og til sidst måtte hun lægge sig ned.

Her ses en tidligere Interpol-efterlysning af Viktoria Nasyrova. Vis mere Her ses en tidligere Interpol-efterlysning af Viktoria Nasyrova.

»Inden hun besvimede, var kvindens sidste minde at se den tiltalte gå rundt på hendes værelse,« oplyser distriktsadvokatkontoret i Queens i en pressemeddelelse.

Dagen efter fandt en af kvindens andre venner hende ligge bevidstløs i sin seng.

»Senere blev det opdaget, at der lå piller spredt rundt om hendes krop – som om kvinden havde forsøgt at begå selvmord,« oplyses det.

Olga blev hastet til hospitalet, hvor hun modtog behandling – og overlevede.

Da hun senere blev udskrevet og kom hjem til sin lejlighed, kunne hun konstatere, at flere af hendes personlige ejendele var forsvundet.

Blandt andet manglede hendes pas, hendes arbejdspapirer og en guldring.

Mysteriet om, hvad der var sket, begyndte at blive løst, da politiet testede den beholder, cheesecaken havde været opbevaret i.

I den fandt man spor efter fenazepam, der er et meget potent beroligende middel, som blev udviklet i Sovjetunionen tilbage i 70erne.

Pillerne, der var blevet fundet strøet rundt om den bevidstløse kvinde, blev også testet og viste sig ligeledes at være fenazepam.

Det viste sig, at 45-årige Viktoria Nasyrov med vilje havde forsøgt at forgifte Olga med kagen for at kunne stjæle hendes identitet.

»Hun forgiftede et stykke cheesecake med et dødbringende stof, så hun kunne stjæle sit intetanende offers mest værdifulde ejendel: Hendes identitet,« fortæller distriktsanklager Melinda Katz i en udtalelse:

»Heldigvis overlevede hendes offer, og giften førte lige tilbage til den skyldige. Den tiltalte fortjener at blive holdt ansvarlig for sin forbrydelse med en langvarig fængsling.«

Ifølge Fox News og CBS News var forgiftningssagen ikke første gang, Viktoria Nasyrova var i politiets søgelys.

I 2014 blev hun eftersøgt for drab i Rusland, og i New York – som hun efterfølgende var flygtet til – kom hun på politiets radar, efter hun angiveligt bedøvede og røvede mænd, hun mødte på datingsider.

Ifølge anklagemyndigheden var Viktoria Nasyrova tilsyneladende desperat for at undgå at skulle tilbage til Rusland.

Hun står nu til op til 25 år bag tremmer.