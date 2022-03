I efterhånden mange dage har indbyggerne i Kyiv afventet konvojen af russiske kampvogne, pansrede køretøjer, tungt artilleri og soldater, der nærmer sig fra nord.

De venter stadig.

For de militære køretøjer, der menes at have strakt sig over en strækning på op mod 65 kilometer, bevæger sig stadig i noget, der kunne minde om sneglefart. Om overhovedet.

»Kolonnen har kun gjort små mærkbare fremskridt i de seneste tre dage,« som det britiske forsvarsministerium senest har beskrevet situationen i en update fra torsdag.

Konvojen er tydeligt på satelitbilleder. Foto: Maxar Technologies/AFP Vis mere Konvojen er tydeligt på satelitbilleder. Foto: Maxar Technologies/AFP

Ifølge vurdering fra Storbritannien lyder det videre, at hovedparten af konvojen – der menes at være sat ind i Ukraine fra Hviderusland – stadig befinder sig 30 kilometer fra den ukrainske hovedstad. Nye satellitbilleder fra Maxar viser da også, hvordan de mange køretøjer stadig står på rad og række på og langs de ukrainske veje.

Årsagen til det lave tempo vurderes af det britiske forsvarsministerium til at være en kombination af ukrainsk modstand, mekaniske problemer og overbelastning.

Samme melding lyder fra amerikanske Pentagon.

Her har talsmanden John Kirby også sat ord på den enorme konvoj, som har tiltrukket sig opmærksomhed fra hele verden. Også her lyder det, at den »fortsat fremstår som værende gået i stå« og at den ikke har gjort »nævneværdige fremskridt geografisk set i de sidste 24-36 timer«.

»Det mener vi overordnet set skyldes flere ting,« har John Kirby sagt:

»For det første er vi af den overbevisning, at russerne er i færd med at omgruppere sig og revurdere de fremskridt, de har ikke har gjort, og derved finde måder, hvorpå de kan indhente den tabte tid.«

Det har videre lydt:

»For det andet tror vi, at de har oplevet udfordringer i forhold til logistikken og forsyninger. Noget som de ikke havde forventet på forhånd. Og for de tredje er de blevet mødt af ukrainsk modstand. Vi har indikationer, som vi ikke kan verificere 100 procent, på, at ukrainerne faktisk har forsøgt at bremse konvojen.

Også over for CNN har en unavngiven kilde fra amerikansk militær givet udtryk for det samme: At konvojen har mødt ukrainsk modstand.

John Kirby fra Pentagon har dog også en kraftig bekymring.

For nok bevæger kolonnen af militære køretøjer sig meget langsomt, men den har unægteligt retning mod Kyiv, og dermed »kan vinduet for at få hjælp ind til de byer, der måtte komme under belejring, være ved at lukke«.

Det menes, at der muligvis kan være op mod 15.000 russiske soldater i konvojen.

Martti Kari, der tidligere har har haft en topstilling i den finske, militære efterretningstjeneste, påpeger over for CNN, at det ikke er godt for moralen, når man nærmest ikke bevæger sig ud af stedet i det, der egentlig skulle være en voldsom fremmarch.

»Når man sidder fast det samme sted, begynder rygterne at svirre, og det påvirker psyken. Så bliver man nervøs og træt, og det er ikke en god kombination,« siger han.