Astrid Lindgren var nazist.

Sådan lyder det nu i en ny russisk smædekampagne, hvor svenske ikoner og Sverige bliver portrætteret som nazister.

»Vi er imod nazismen (Rusland, red.), men det er de (Sverige, red.) ikke,« lyder det på plakater i Moskva med billeder af den verdenskendte forfatter Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad og filminstruktøren Ingmar Bergman.

Og som begrundelse for nazismeanklagerne har annoncekampagnen taget et citat fra Astrid Lindgrens dagbog. Her har hun under Anden Verdenskrig skrevet, at hun var mere bange for Stalin end for Hitler.

»Jeg tror hellere, at jeg vil sige 'Heil Hitler' hele mit liv end at blive overtaget af russerne,« står der, men ikke fordi, at hun var tilhænger af Adolf Hitler, men hun udtrykker derimod i sine dagbøger, at hun ubetinget fordømmer Hitler og nazismen og dens ondskab.

På plakaten står der også, at Ingmar Bergman havde et billede af Hitler over sin seng, fordi han elskede ham højt, og at Kamprad var nazist og beundrede Hitler. Sidstnævnte er flere gange blevet beskrevet i bøger og medier.

Latest plot twist from Moscow "We are against nazism, but they are not" with signs of Astrid Lindgren, Ingemar Bergman, Ingvar Kamprad (IKEA).

Også finske personer og Finland er blevet ramt af kampagner.

Der er en helt bestemt grund til, at disse plakater nu hænger på busstoppesteder og lygtepæle i Ruslands hovedstad. Det mener Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

»Det gør de for at delegitimere dem i deres NATO-bestræbelser. De tager fat i kulturpersoner, og siger, at de er nazister og dermed siger de, at det er kernen af Sverige, som er nazister. Det er rettet mod russisk publikum. Og generelt i Rusland bliver der talt om nazisme for tiden, derfor rammer det ind i 'hverdagssnakken.'«

»Det er for at vise russerne, at sådan er Sverige og Finland. Det kommer nok til at virke hos russerne. Vi skal regne med, at der kommer flere provokationer, øvelser og krænkelse af militær luftrum. Rusland har en mission nu om at komme så tæt på grænsen.«

En af de russiske plakater, der er blevet sat op i Moskva.

Sidstnævnte oplevede Danmark i seneste weekend, hvor et russisk militærfly krænkede dansk luftrum.

Et af stederne, hvor plakaterne skal være blevet sat op, er ved et stoppested uden for Sveriges ambassade i Moskva, hvilket de svenske myndigheder bekræfter.

»Vi er bekendt med plakaterne. Vi har ikke tænkt os at gå i offentlig polemik med den russiske organisation 'Vores sejr', som siges at stå bag plakaterne. I Rusland har de gentagne gange brugt beskyldninger om 'nazisme' mod lande og personer, der retter berettiget kritik af Ruslands handlinger,« skriver det svenske udenrigsministerium i en mail til Expressen.