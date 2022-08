Lyt til artiklen

Problemerne vokser sig stadig større for Marina Ovsjannikova.

Den russiske journalist er nu blevet sendt to måneder i husarrest af retten i Moskva.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters må hun først forlade sit hjem, når det er blevet efterår, 9. oktober.

Marina Ovsjannikova blev kendt over hele verden, da hun tidligere på året afbrød en nyhedsudsendelse på russisk stats-tv ved at holde et skilt op, der gav tydeligt udtryk for en utilfredshed med den russiske invasion af Ukraine.

Sådan så det ud, da Marina Ovsjannikova pludselig dukkede op med sit antikrigsskilt på russisk tv.

Det er dog ikke den happening, der nu igen har sendt hende i retten – hvor hun faktisk risikerer en fængselsstraf på op til ti år.

Den sag, der i denne uge har sendt hende i retten flere gange, skyldes, at hun i juli stillede sig op nær Kreml, hvor hun fremviste skilte med tekster, der blandt andet kaldte Vladimir Putin for 'morder' og russiske soldater for 'fascister'.

'Hvor mange børn skal der dø, inden du stopper?,' stod der også.

Og det strider mod den nye lov, som netop den russiske præsident indførte i begyndelsen af marts få dage efter, at den såkaldte særlige mission i Ukraine begyndte. Den har gjort det strafbart at »sprede løgne« om den russiske hær.

FILE PHOTO: Former Russian state TV employee Marina Ovsyannikova, who staged an anti-war protest on live state television and was later charged with public activity aimed at discrediting the Russian army amid Ukraine-Russia conflict, attends a court hearing in Moscow, Russia, July 28, 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Sagen er endnu ikke afgjort.

Marina Ovsjannikova er født i Ukraine.