Den russiske journalist Maria Ponomarenko er blevet idømt seks års fængsel for sin dækningen af krigen i Ukraine.

Ponomarenko er blevet dømt efter en nyindført lov, der ifølge Putin skal komme fake news til livs.

Det skriver Politico.

Ifølge mediet er Ponomarenko dømt efter at have rapporteret om et luftangreb på et teater i den ukrainske by Mariupol d. 22 marts sidste år. Et angreb, hvor flere civile mistede livet.

Angrebet blev kaldt en krigsforbrydelse af Amnesty, der peger på, at man fra russisk side var klar over, at der gemte sig civile i teatret, men alligevel valgte at angribe stedet.

Udover seks års fængsel er Maria Ponomarenko også udelukket fra at kunne arbejde med journalistik i fem år efter løsladelse.

Loven mod fake news, som blev indført i marts sidste år, betyder, at man nu som russisk journalist kan blive tildelt op til 15 års fængsel, hvis man 'bevidst' spreder usand information om Ruslands aktiviteter i udlandet. Udover 15 års fængsel kan man også få en bøde på op til 100.000 danske kroner.

Maria Ponomarenko er ikke den første russiske journalist, som må se sig dømt til fængselsstraf efter den nye lov om fake news.

Tidligere på måneden blev den prominente russiske journalist og kommentator, Alexander Nevzorov, idømt 8 års fængsel in absentia. Nevzorov flygtede til Ukraine sidste sommer.