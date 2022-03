Der er godt nok ophidsede diskussioner og vigende relationer tilbage på Jorden. Samarbejdet mellem Rusland og USA er tilsyneladende helt i bund.

Men på den internationale rumstation er det en helt anden sag, ifølge NASA.

»I virkeligheden er der ikke nogle spændinger mellem holdene,« siger Joel Montalbano, der er programmanager for rumstationen til Sky News.

Rumstationen, der koster over 1.000 milliarder kroner og vejer imponerende 500 tons, er 90 minutter om at kredse omkring Jorden i en højde på 322 kilometer.

Sojuz-2.1a raketten med Sojuz MS-21 rumfartøjet gøres klar til opsendelse, for blandt andet at hente Mark Vande Hei tilbage til Jorden. Foto: ROSCOSMOS Vis mere Sojuz-2.1a raketten med Sojuz MS-21 rumfartøjet gøres klar til opsendelse, for blandt andet at hente Mark Vande Hei tilbage til Jorden. Foto: ROSCOSMOS

For øjeblikket befinder der sig fire astronauter fra NASA, en repræsentant for den europæiske rumfartsorganisation og to russiske kosmonauter om bord.

Joel Montalbano bekræfter at NASAs astronaut Mark Vande Hei vender tilbage til Jorden som planlagt. Hans returbillet er en plads på det russiske rumfartøj Sojuz.

Der var lidt tvivl om landingen og turen tilbage til USA for Mark Vande Hei. Det var ikke sikkert, at det kunne lade sig gøre, fordi amerikanerne har sanktioneret Rusland.

Det er planen, at han lander i Kasakhstan den 30. marts sammen med to kosmonauter.

Russian gov't-controlled RIA Novosti @rianru posted a video on Telegram made by @Roscosmos where cosmonauts say goodbye to Mark Vande Hei on #ISS, depart, and then the Russian segment detaches from the rest of ISS. @Rogozin is clearly threatening the ISS program. #NASA #Ukraine pic.twitter.com/fj2coK1xR1 — NASA Watch (@NASAWatch) March 5, 2022

I sidste uge postede den russiske tv-station RIA Novosti en video på de sociale medier. Videoen var en joke, der viste en astronaut som blev ladt tilbage på rumstationen af kosmonauter.

Det fik bekymringerne til at stige, da den blev videresendt af lederen af det russiske rumfartscenter Roscosmos, Dmitrij Rogozin.

»Jeg kan med sikkerhed fortælle jer, at Mark kommer hjem på det Sojuz-rumfartøj,« fortæller Joel Montalbano på en pressekonference.

I weekenden advarede Dmitrij Rogozin om, at sanktionerne kunne påvirke Ruslands bidrag til rumstationen.

Mark Vande Hei åbner døren til den internationale rumstation, efter at SpaceX Dragon har lagt til rumstationen. Foto: HANDOUT Vis mere Mark Vande Hei åbner døren til den internationale rumstation, efter at SpaceX Dragon har lagt til rumstationen. Foto: HANDOUT

Adspurgt direkte om den krig på ord langt nede under dem kunne have en effekt på moralen på rumstationen, så svarede Joel Montalbano:

»Er de klar over hvad der foregår nede på Jorden? Absolut! Men de er trænet til at gøre et stykke arbejde – og det fortsætter de med.«