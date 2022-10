Lyt til artiklen

Den norske kystvagt har sendt et skib hen til en russisk isbryder, der de seneste dage har befundet sig i Norskehavet.

Det vides ikke, hvad skibet laver i området – men den har opholdt sig et stykke nord for landets næststørste gasfelt, Ormen Lange.

Det skriver VG.

Til mediet forklarer det norske forsvars operative hovedkvarter, at den russiske isbryder Jurij Toptjev har befundet sig i Norskehavet siden fredag.

Fordi fartøjet har ligget i ro gennem noget tid, besluttede den norske kystvagt at sende et skib til området.

Til VG forklarer Thomas Gjesdal, der er kommandørkaptajn og konstitueret kommunikationschef i det norske forsvar, at det »i bund og grund er rutine«, at man gør det.

Videre forklarer han, at det er normalt, at der er meget trafik i det område – og at der lige nu er dårligt vejr der.

»Det kan være, at de venter på bedre vejr,« forklarer Thomas Gjesdal til VG og tilføjer:

»Generelt har vi et rigtig godt overblik over al aktivitet i vores nærområder og følger nøje med. Når et skib har ligget stille i noget tid, er det rutine for os at undersøge hvorfor, også hvis de har problemer. Jeg vil ikke spekulere i noget ud over det.«