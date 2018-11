Den russiske 54-årige ingeniør Sergei Savitsky stak sin kollega i brystet med en kniv i en afsidesliggende forskerstation i Antarktis.

Angiveligt stak Savitsky sin kollega Oleg Beloguzov, som også er russisk, fordi denne blev ved med at fortælle ham slutningen på bøger, han gerne ville læse, skriver The Sun.

Savitsky angreb ifølge The Telegraph sin kollega den 9. oktober for at slå ham ihjel, men lykkedes ikke. Beloguzov blev bragt til et hospital i Chile, hvor han bliver behandlet, men såret er ikke livsfarligt.

De to kollegaer havde op til episoden tilbragt seks måneder sammen på den fjerntliggende forskerstation sammen med 12 andre.

Meget tyder på, at Savitsky fortrød angrebet ganske kort efter, det var sket. Han overgav sig selv frivilligt til russiske myndigheder i Sankt Petersborg, efter at være fløjet hjem via Chile, Uruguay og Holland, skriver 47news.ru.

»Det er slemt, at det endte sådan her,« har Savitsky sagt til det russiske medie.

Han ærgrede sig over, at han nok ikke ville kunne arbejde videre på forskerstationen i Antarktis, da de formentlig ikke er interesserede i at have en person gående, som kan finde på at vifte rundt med en kniv - som han selv formulerede det.

Selvom forskerstationer som den i Antarktis er meget isolerede, sker det sjældent, at en til stede mister besindelsen. Dog var der ifølge The Telegraph en episode tilbage i 2010, hvor en meteorolog på en vejrstation i det Arktiske Rusland blev idømt 12 års fængsel for at slå en kollega ihjel og forsøge at skjule det som selvmord.