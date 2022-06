Lyt til artiklen

»Godmorgen Norge! Alle hold skal angribe!«

Sådan indleder den russiske hackergruppe, Killnet, sit angreb på Norge onsdag morgen.

Et angreb, der har betydet, at offentlige hjemmesider har været ude af drift. Det skriver det norske medie Dagbladet.

Men nu truer den russiske hackergruppe også NATO-sekretær Jens Stoltenberg og hans familie.

Killnet truer Jens Stoltenberg og hævder at have en kopi af NATO-sekretærens pas. Vis mere Killnet truer Jens Stoltenberg og hævder at have en kopi af NATO-sekretærens pas.

Truslen går på, at hackergruppen ligger inde med en kopi af hans officelle NATO-pas.

Desuden deler hackerne et billede med en direkte trussel af Stoltenberg og hans familie.

»Jeg glemte at præsentere dig for vores fjende nummer 1 – Jens Stoltenberg. Denne djævel vil stå til ansvar for ethvert liv, som en russisk soldat har mistet. Og også hans familie, hans børnebørn og hans støtter vil reagere,« lyder beskeden ifølge Dagbladet.

Den russiske hackergruppe indledte onsdagens angreb ved at lægge et billede op på Telegram af den norske udenrigsminister Anniken Huitfeldt med, hvad der ligner en Maleficent-maske – en maske kendt fra Disney-filmen med ​​samme navn.

Den russiske hackergruppe omtaler Jens Stoltenberg som »fjende nummer ét« i deres trussel. Vis mere Den russiske hackergruppe omtaler Jens Stoltenberg som »fjende nummer ét« i deres trussel.

Hertil lød teksten: »Fru. Fejl«

Hackergruppen har sagt, at de vil angribe Politiet, BankID, id-porten hos Difi, Nav, UDI, Digitaliseringsdirektoratet og flere andre norske hjemmesider og onlinetjenester.

De seneste meldinger lyder, at flere norske hjemmesider er nede, herunder netsiderne til BankID og Arbejdstilsynet.

Derfor opfordrer IT-eksperter også den norske befolkning til ikke at bruge BankID, så længe angrebet står på.