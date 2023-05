Et brændstofdepot nær en nøglebro i den sydvestlige russiske region Krasnodar skal være brudt i brand.

Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne – men branden skal i sig selv være ganske voldsom.

Sådan lyder det fra regionens guvernør, Veniamin Kondratyev, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mediet oplyser, at det ikke har været muligt uafhængigt at verificere de foreløbige meldinger om branden.

»Branden er blevet klassificeret med den højeste sværhedsgrad,« lyder det fra guvernøren på sin Telegram-kanal.

Den russiske region Krasnodar ligger på den anden side af Det Azovske Hav ved Ukraine og Krim-halvøen, som Rusland ulovligt annekterede tilbage i 2014.

Ifølge meldingerne skal branden være brudt ud i landsbyen Volna, som ligger tæt på Krim-broen, som forbinder det russiske fastland med halvøen.

»Alle anstrengelser bliver gjort for at forhindre ilden i at sprede sig yderligere,« skriver Kondratyev ifølge Reuters:

»Der er ingen trussel mod beboerne i landsbyen.«

Hændelsen kommer kort tid efter, at et droneangreb satte ild til et russisk brændstofdepot i havnebyen Sevastopol på Krim-halvøen lørdag.

Moskva har siden beskyldt Ukraine for at have stået bag angrebet.

Der er indtil videre ikke meldinger om, hvad der har ført til branden i Krasnodar.