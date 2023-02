Lyt til artiklen

Noget tyder på, at den russiske generaloberst Rustam Muradov er under 'intenst pres'.

Men det er sandsynligvis et pres, som den øverstbefalende for de østlige styrker ikke er i stand til at forløse.

Sådan lyder det i hvert fald i den seneste efterretningsanalyse fra det britiske forsvarsministerium, der blandt andet har set nærmere på situationen omkring den ukrainske by Vuhledar, der ligger i landets østlige region Donetsk.

Der har der nemlig den seneste tid igen været 'kraftig beskydning', lyder det i analysen:

»Der er en realistisk mulighed for, at Rusland forbereder sig på endnu en offensiv indsats i dette område på trods af omkostningsfulde mislykkede angreb i begyndelsen af februar og i slutningen af 2022,« lyder det i analysen.

Det britiske forsvarsministerium vurderer, at det sandsynligvis fortsat er Ruslands østlige styrkerenhed, der har ansvaret for Vuhledar-operationen. Og i spidsen for den enhed finder man Rustam Muradov.

»Generaloberst Rustam Muradov er sandsynligvis under intenst pres for at forbedre resultaterne efter hård kritik fra det russiske nationalistiske samfund efter tidligere tilbageslag,« lyder det i analysen.

Det kan dog blive en svær opgave for ham:

»Det er dog usandsynligt, at Muradov har en angrebsstyrke, der er i stand til at opnå et gennembrud,« lyder vurderingen fra det britiske forsvarsministerium.