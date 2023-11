Kreml bekræfter nu, at generalen Vladimir Zavadskij har mistet livet i Ukraine.

Ifølge Newsweek skulle han angiveligt være blevet dræbt af en landmine, men det er ikke blevet bekræftet.

Zavadskij var næstkommanderende for det 14. armékorps i de russiske væbnede styrker, og han faldt tirsdag.

Ukrainerne hævde for nylig, at 15 russiske generaler og en admiral er blevet dræbt i krigen.

Den russiske general, Vladimir Zavadskij, er bekræftet død i Ukraine. Foto: Privat. Vis mere Den russiske general, Vladimir Zavadskij, er bekræftet død i Ukraine. Foto: Privat.

Russerne har bekræftet syv af disse dødsfald med Zavadskij som det seneste.

Nyheden om generalens død kommer midt i meldingerne om omfattende russiske tab på østfronten, hvor de forsøger at indtage byen Avdijivka.

Rusland satte i sidste måned gang i et nyt forsøg på at erobre byen fra de ukrainske styrker.

Russerne har gjort fremrykninger, men de er små, og de sker med enorme tab.

»Fjenden har fordoblet sin artilleribeskydning. Den har også intensiveret angreb med infanteri, og den bruger pansrede køretøjer.«

Det siger en talsmand for Ukraines hær.

De seneste dage har været præget af snestorm over store dele af Ukraine. Men det er lettet i det østlige Ukraine. Det har gjort det muligt for de russiske soldater med fornyet kraft at angribe, og at sætte droner ind i kampene, siger han.

Ifølge CNN kan den høje dødelighed blandt russiske generaler blandt andet tilskrives hærens opbygning.

Her var det nødvendigt med tilstedeværelse af generaler ved frontlinjen i tidligt i invasionen af Ukraine.