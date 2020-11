Næsten 2000 russiske soldater skal sikre, at aftale om våbenhvile i Nagorno-Karabakh bliver overholdt.

Rusland er tirsdag begyndt at indsætte en styrke på næsten 2000 fredsbevarende soldater i udbryderregionen Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan.

Den russiske styrke skal sikre, at en våbenhvile i Nagorno-Karabakh indgået mandag mellem Aserbajdsjan og Armenien bliver overholdt.

Den russiske tilstedeværelse vil vare i mindst fem år ifølge Ruslands forsvarsministerium.

Tyrkiet vil også være involveret i den fredsbevarende indsats. Det oplyser Aserbajdsjans præsident, Ilham Alijev.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Med Rusland som mægler blev Aserbajdsjan og Armenien mandag enige om en fuldstændig våbenhvile i Nagorno-Karabakh. Det skete efter omkring seks ugers krig i regionen.

Kampene i Nagorno-Karabakh, der ligger i Aserbajdsjan, men som overvejende har armenske indbyggere, begyndte 27. september. Armenien og Aserbajdsjan indgik i de følgende uger flere våbenhviler, men de blev alle brudt.

Mandagens aftale om at indstille de militære konfrontationer kom, efter at styrker fra Aserbajdsjan havde vundet en række kampe i forsøget på at generobre den etnisk armenske enklave.

Aftalen udløste jubel i Aserbajdsjan og uro i Armenien, hvor mange gik på gaden og beskyldte landets ledere for tabet af territorier i Nagorno-Karabakh.

