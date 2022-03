Efter 15 dage er der for alvor livstegn fra den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu.

Lørdag er hans ministerium publiceret en video på sociale medier, hvor man ser ham tale til et møde med den russiske finansminister.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I videoen ses manden, der formelt står i spidsen for 'den særlige militære operation' i Ukraine blandt andet diskutere militære budgetter.

Et screenshot fra Sergei Shoigus tv-optræden lørdag, hvor han også talte.

Mystikken har ellers været stor omkring Sergei Shoigu, der altså i flere uger – siden 11. marts – ikke har vist sit offentligt, ligesom der heller ikke har været andre livstegn fra ham.

Lige indtil torsdag i denne uge hvor han dukkede op på russiske tv. Her fremstod han som værende en del af en videokonference med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Tv-seerne så dog kun forsvarsministeren i få sekunder på en skærm over mødedeltagerne, og han sagde ikke et eneste ord.

Derfor tog det ikke umiddelbart brodden af de mange spekulationer, der er opstået.

Eksempelvis påstod den ukrainske toprådgiver Anton Gerashchenko fredag, at Sergei Shoigu skulle have fået et hjerteanfald efter en ophedet debat med Vladimir Putin om indsatsen i Ukraine, der ikke helt går efter planen.

I videoen, der er publiceret af det russiske forsvarsministerium lørdag, er det dog en sprællevende Sergei Shoigu, der kan ses siddende foran det russiske flag.

Og han taler.

»Vi fortsætter leverancerne af våben og udstyr og er forud for planen,« siger han blandt andet og påpeger videre, at budgettet for forsvaret i år er 15 procent højere end sidste år.

Han sagde også, at de soldater, der er i øjeblikket er sat ind i Ukraine, vil blive betragtet som krigsveteraner med adgang til alle de sociale ydelser, skattefordele og sundhedspleje, som det medfører.