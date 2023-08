Rygter om den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu summer.

For enten så er han eller har lige været i Ukraine, hvor han har inspiceret kommandoposten i den midterste frontgruppe.

Det skriver Zvezda, en statsdrevet russisk avis drevet af Ruslands Forsvarsministerium.

Sjojgu er rapporteret at være blevet orienteret af midtergruppens leder, generalløjtnant Andrey Mordvichev, samt en række andre højtstående officerer.

Det er derfor en travl kalender, som Sjojgu har haft på det seneste.

For et møde mellem to af verdens mest kontroversielle nationer vakte for nylig opsigt.

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un havde nemlig fået besøg af den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Rusland og Nordkorea havde nemlig noget, de gerne ville vise verden – og ifølge en ekspert var intet overladt til tilfældighederne.

Ifølge Jacob Kaarsbo, der senioranalytiker hos Tænketanken Europa og selv har 15 års erfaring fra Forsvarets Efterretningstjeneste, er mødet dog ikke overraskende.

»Mit bedste bud er, at mødet er blevet arrangeret, fordi russerne forsøger at få mere ammunition fra Nordkorea. De har store lagre af artillerigranater, og det er noget, hvor russerne ikke kan producere til det antal, som de forbruger. Det vil sige, at de russiske lagre har været for nedadgående.«

Siden Rusland startede deres invasion af Ukraine tilbage i februar 2022, er landet blevet mere og mere isoleret.

Kun Nordkorea, Erritrea, Syrien, Nicaragua og Mali har vist deres støtte til Rusland i FNs Sikkerhedsråd.