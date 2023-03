Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han stod til at skulle udleveres fra Italien til USA, efter en domstol i Milano i denne uge sagde god for det.

Men nu er der nyt i sagen om den russiske forretningsmand Artem Uss, som i oktober, på opfordring fra USA, blev anholdt i Italien.

Han er nemlig flygtet fra den husarrest, som han siden sin anholdelse har siddet i. Det kunne politiet konstatere, efter de onsdag i denne uge tog ud til hans lejlighed i byen Basiglio, som ligger nær Milano. Det var en melding om, at russeren har brudt sin fodlænke, som fik politiet til at reagere.

Det skriver de italienske nyhedsbureauer Ansa og La Stampa.

40-årige Artem Uss er søn af guvernøren i den sibiriske region Krasnojarsk, Aleksandr Uss.

Amerikanerne vil have fat i ham, fordi de mener, at han gennem et tysk selskab, som han er medejer af, har købt militærteknologi, som kan bruges i blandt andet militærfly og missilsystemer.

Indkøbene er foregået hos amerikanske producenter og er herefter, ifølge de amerikanske myndigheder, solgt videre til virksomheder i Ruslands forsvarssektor.

Udover det, står han også anklaget for banksvindel og smugling af hundreder af millioner af tønder venezuelansk olie til købere i Kina og Rusland.

Artem Uss har hele tiden bedyret sig uskyldig, og hans far, Aleksandr Uss, mener da også, at han bruges i et storpolitisk spil.

Det fortæller han på beskeddelingstjenesten Telegram, ifølge Tass.

Her fortæller han også, at han ikke ved, hvor hans søn er, og at han er bekymret. Han undrer sig samtidig også over, hvordan sønnen er flygtet, da han angiveligt skulle have været ganske godt bevogtet af politiet.