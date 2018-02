Menneskelige fejl, tekniske svigt eller dårligt vejr kan have forårsaget flystyrt i Rusland.

Moskva. Et russisk fly, der styrtede ned nær Moskva søndag, eksploderede, da det ramte landjorden, siger havarikommissionen, som mandag havde omkring 100 efterforskere og teknikere på plads ved nedstyrtningsstedet.

Ved flystyrtet omkom 71 mennesker.

- Årsagen til flystyrtet kan være menneskelige fejl, tekniske svigt eller dårligt vejr, hedder det i en udtalelser fra havarikommissionen, som ikke har nævnt terrorisme som en mulig årsag.

Der er i de seneste uger faldet rekordstore mængder sne i den region, hvor flyet styrtede ned.

I alt deltager over 900 mennesker i eftersøgningen efter de omkomne.

Vragdele ligger spredt ud over et område på omkring 300.000 kvadratmeter, og redningsarbejdere anvender blandt andet droner i eftersøgningen.

Myndighederne venter, at det vil tage en uges tid at gennemsøge hele området.

- Det er vores plan, at vi får afsluttet det meste af eftersøgningen i løbet af syv dage, siger Vladimir Putsjkov, som har ansvaret for redningsindsatsen.

Han siger, at de store snemængder udgør en stadig udfordring.

- Vi har på et tidspunkt gået en strækning på op mod 700 meter, hvor sneen nåede os til hofterne, siger en af de første redningsarbejdere, som nåede frem, Aleksej Besedin.

En sort boks fra passagerflyet er fundet, og den ser ud til at være i fin stand, oplyser en kilde fra redningsmandskabet til nyhedsbureauet Tass.

- Det kan foreløbigt slås fast, at boksens ydre er i normal stand. Den er bragt videre til analyse, siger kilden.

Den anden optager fra flyet søges fortsat.

Det fremgår ikke af rapporterne fra Tass, om det er lydoptageren eller boksen med registrering af tekniske data, som er fundet.

Efterforskerne fortæller ifølge nyhedsbureauet AP, at besætningen på flyet ikke gav besked om tekniske problemer før styrtet.

Flyet fra selskabet Saratov havde 65 passagerer og seks besætningsmedlemmer om bord.

Det styrtede, fem minutter efter at det var lettet fra lufthavnen Domodedovo. Lufthavnen ligger lidt over 40 kilometer sydøst for Ruslands hovedstad, Moskva.

To teknikere, som havde undersøgt flyet før afgang, var om bord, da flyet styrtede.

- De havde intet at berette om flyets tekniske stand.

/ritzau/Reuters