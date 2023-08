To piloter har lørdag mistet livet i et flystyrt nær den russiske by Kaliningrad.

Der er tale om et jagerfly, som er styrtet i forbindelse med en træningsmission.

Det skriver AP News.

Der er tale om et Su-30-fly.

»Flyet styrtede ned i et øde område. Flyvningen blev gennemført uden ammunition,« lyder det ifølge en militærmyndighed, skriver AP News.

Det var angiveligt en teknisk fejl, som var årsagen til styrtet.