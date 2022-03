Sidst på eftermiddagen lørdag er et russisk regeringsfly på vej fra Sankt Petersborg i Rusland til USAs hovedstad Washington.

Det skriver norske Dagbladet.

Russiske fly har i dag ikke lov til at flyve over EU’s, amerikansk og canadisk luftrum grundet den verserende krig i Ukraine, som Rusland startede for ni dage siden.

Af den årsag har flyet, som er synlig på kommercielle radarer, vakt opsigt.

Flere spørger, hvad flyet skal, og hvorfor det åbenbart har fået tilladelse til at flyve til USA.

Amerikanske myndigheder bekræfter dog, at de har givet Rusland lov til at flyve til USA for at hente en række russiske diplomater.

Diplomaterne er i USA mistænkt for misbrug af diplomatfordele i landet og dermed udvist fra USA, skriver Reuters.

Derfor vil man sikre sig, at diplomaterne og deres familier kommer ud af landet på en dato, som er bestemt af amerikanerne.

Fly på vej mod USA. Foto: Flighttrader. Vis mere Fly på vej mod USA. Foto: Flighttrader.

På grund af flyveforbuddet i europæisk luftrum har flyet måtte tage en gigantisk omvej over det europæiske kontinent.

Det fremgår af kortet her i artiklen.