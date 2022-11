Lyt til artiklen

Borgerne i den norske by Straume vågnede op til et noget sælsomt syn søndag morgen.

Over byens rådhus var det nemlig ikke – som normalt – det norske flag, der vajede i vinden.

Næh, det var det russiske med den hvide, blå og røde farve.

Da det blev opdaget, blev flaget hurtigt pillet ned, men sagen er nok ikke helt slut der.

Borgmesteren overvejer nemlig at tage skrappere midler i brug.

'Det er fuldstændig uacceptabelt og et brud på kommunens flagregulering at hejse flag på denne måde. Vi overvejer, om det skal politianmeldes,' siger borgmester Tom Georg Indrevik ifølge Øygarden Kommunes officielle Facebook-side.

Netop Norge har også haft flere sager af forskellig karakter med relation til Rusland, siden Rusland invaderede Ukraine.

For eksempel blev en brasiliansk mand anholdt og sigtet for at være russisk spion. Og i sidste måned blev tre russere anholdt i Norge, mens mystiske droneflyvninger er blevet spottet over norske oliefelter.

Og alt dette får da også en læser i kommentarfeltet på Facebook til at erklære:

'En påmindelse om, at der er grund til at være på vagt. Området omkring offentlige bygninger bør overvåges.'

Om Rusland på nogen måde har noget at gøre med flaget over det norske rådhus, vides dog ikke.