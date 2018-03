En del russere er døde i Storbritannien, siger russisk EU-ambassadør, som kalder kongeriget usikkert.

Bruxelles. Storbritanniens reaktion på giftangrebet på en russisk eksspion i Salisbury kan hænge sammen med landets exit fra EU, hævder Ruslands EU-ambassadør.

- Er det ikke på tide at se på, hvem der profiterer af denne situation? Jeg mener, at det er den perfekte afledning i offentligheden for de reelle problemer i det britiske samfund og i andre europæiske lande, siger Vladimir Chizhov til BBC ifølge nyhedsbureauet Tass.

Han nævner brexit som det mest oplagte at ville aflede opmærksomhed fra i forlængelse af fundet af eksspionen Sergej Skripal, der blev fundet livløs med nervegift i kroppen 4. marts i England.

EU-ambassadøren har hæftet sig ved, at flere personer med russiske rødder har lidt en hård skæbne i Storbritannien.

- Storbritannien er blevet et usikkert land for personer fra Rusland. Det gælder både russiske og britiske statsborgere.

Han nævner blandt andre den afhoppede efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko.

Litvinenko blev på et hotel i London forgiftet med det radioaktive stof polonium-210, som i løbet af tre uger slog ham ihjel. Siden blev to russere in absentia sigtet for drabet.

Desuden nævner ambassadøren oligarken Boris Berezovskij, whistlebloweren Alexander Perepilitjnij og Nikolaj Glusjkov, som blev fundet død mandag 12. marts i London.

Den britiske premierminister, Theresa May, sagde mandag i parlamentet i London, at Rusland sandsynligvis stod bag angrebet med nervegift 4. marts.

Det har Rusland afvist. En talskvinde i udenrigsministeriet i Moskva har sagt, at det er dumt at true en atommagt - angiveligt med henvisning til Storbritannien.

Rusland har tilbudt at bidrage med efterforskningen, og russerne har krævet at få en prøve af nervegiften tilsendt med henvisning til internationale regler om kemiske våben.

/ritzau/Tass