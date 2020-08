Norge har udvist russisk diplomat, der angiveligt fik oplysninger udleveret af en nu anholdt nordmand.

Norges udenrigsministerium har onsdag udvist en russisk diplomat, som har haft møder med en spionsigtet nordmand.

En nordmand er anholdt og sigtet for at udlevere oplysninger til en russisk efterretningsofficer. Nordmanden blev mandag fængslet i fire uger af Oslo byret.

- Vi har orienteret Ruslands ambassadør om, at en medarbejder ved den russiske ambassade er uønsket som diplomat og vil blive bedt om at forlade Norge.

- Det er, fordi han har udført handlinger, som ikke er forenelige med hans rolle og status som diplomat, siger kommunikationschef Trude Måseide i det norske udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

Navnet på den russiske diplomat er ikke offentliggjort.

Den russiske diplomat holdt et møde med den nu spionsigtede nordmand på en restaurant i Oslo, da sidstnævnte lørdag blev anholdt af Politiets Sikkerhedstjeneste, PST.

Russeren har diplomatisk immunitet, hvilket indebærer, at han ikke kan strafforfølges i Norge. Russeren blev derfor ikke pågrebet ved politiaktionen lørdag.

Den sigtede nordmand har erkendt, at han udleverede oplysninger til en russisk efterretningsofficer. Han erkender, at han fik penge for at give oplysningerne videre.

Men den norske statsborger nægter at have begået noget kriminelt, skriver nyhedsbureauet NTB.

Han blev anholdt lørdag aften på en restaurant i Oslo. Det var lige efter, at han havde haft et møde med den russiske agent på restauranten ifølge den norske efterretningstjeneste.

- Han har ikke erkendt, at informationerne var egnet til at skade nationale interesser, hedder det.

Ifølge avisen Aftenposten er manden bosat i Oslo-området. Han er norsk statsborger, men født i udlandet.

Han arbejder for Det Norske Veritas, der står for certificering og registrering inden for blandt andet maritime sektorer og energi. Det er en organisation med afdelinger i over 100 lande.

Det er ikke oplyst, om det var Veritas selv, der gik til myndighederne.

Ifølge avisen VG var manden i kontakt med den norske forsvarsindustri og forskere, der arbejder med avanceret forsvarsteknologi.

/ritzau/NTB