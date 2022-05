Boris Bondarev har fået nok.

»Jeg kan simpelthen ikke længere være en del af denne blodige, åndssvage og unødvendige skændsel,« lyder det fra den russiske diplomat.

I et opsigtsvækkende indlæg på det sociale netværksmedie LinkedIn har han meldt ud, at han har sagt sit job op efter at have arbejdet i 20 år som embedsmand i det russiske, politiske system.

Samtidig kritiserer Boris Bondarev i hårde vendinger Ruslands invasion af Ukraine, hvilket er uhørt i et land, hvor præsident Vladimir Putin direkte har forbudt kritiske indvendinger rettet mod den såkaldte ' særlige militære operation'.

»Jeg har aldrig skammet mig så meget over mit land, som jeg gjorde 24. februar,« som det lyder på LinkedIn med henvisning til dagen, hvor de russiske tropper trængte ind i Ukraine.

BBC har talt med embedsmanden, der senest har arbejdet for den russiske FN-mission i Genève.

I et interview lyder det fra ham, at han er overbevist om, at man i Kreml nu vil se ham som en »forræder«.

»Men jeg har bare sagt op og har sagt min mening, selvom jeg nu nok også skal til at bekymre mig om min sikkerhed,« siger han.

I sit opslag kommer Boris Bondarev også med en harsk kritik af det russiske udenrigsministerium, som skulle være præget af »krigsmageri, løgne og had«.

Han kalder udenrigsminister Sergej Lavrov for »et godt eksempel på forfaldet i ministeriet«.

Han giver udtryk for, at krigen udelukkende er startet af folk, der »gerne vil blive ved magten og leve i smagløse paladser«.

Indtil videre har Kreml ikke officielt reageret på udmeldingerne, men Boris Bondarev håber på, at de kan have en langsigtet effekt.

»Jeg tror helt ærligt ikke, at det vil ændre meget, men jeg tror, at det kan være en lille brik i en større mur, der med tiden kan blive bygget. Det håber jeg,« siger den tidligere embedsmand til BBC.