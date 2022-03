De havde faktisk forsøgt at gardere sig mod et angreb med fire store hvide bogstaver.

д, е, т, og и.

Fire bogstaver, der tilsammen danner det russiske ord for 'børn'.

Ordet var blevet skrevet foran og bag ved det store regionale dramateater i ukrainske Mariupol, så russiske piloter blev advaret om, at der i teatrets kælder befandt sig mere end 1.000 ukrainere – blandt andet børn – i ly fra krigen.

A satellite image shows a closer view of Mariupol Drama Theatre before bombing, as a word "children" in Russian is written in large white letters on the pavement in front of and behind the building, in Mariupol, Ukraine, March 14, 2022.

Men alligevel skete der onsdag dét, der bare ikke måtte ske.

Et russisk bombeangreb ramte onsdag teatret og sprængte den store hovedbygning i stumper og stykker, viste efterfølgende billeder.

Det fik straks både ukrainske myndigheder og brugere på sociale medier verden over til at fordømme det russiske valg om at bombe et civilt mål, der endda var 'varedeklareret' fra ukrainsk side.

I timerne efter trak ukrainerne vejret tungere og tungere i takt med, at der ikke kom livstegn fra de 1.000 til 1.500 civile, som befandt sig under den nu sammenstyrtede bygning.

Heldigvis kom den forløsende nyhed så torsdag formiddag:

Under murbrokkerne var der nemlig tegn på liv. Stille og roligt blev børn og kvinder evakueret fra teatrets kælder:

»Beskyttelsesrummet har holdt stand. Nu fjerner vi alle murbrokkerne. Der er overlevende, men vi ved ikke noget om antallet af ofre endnu,« sagde Petro Andrushchenko, der er rådgiver for byens borgmester, til nyhedsbureauet Reuters torsdag eftermiddag.

Kælderen under teatret har fungeret som Mariupols største beskyttelsesrum, og det var altså også derfor, at man valgte at advare russerne ved at skrive 'børn' på jorden.

This handout picture published on the Telegram account of the governor of the eastern region Donetsk Pavlo Kirilenko on March 16, 2022, shows the Drama Theatre destroyed by shelling in Mariupol.

Men er det realistisk, at en pilot kan læse sådan et ord under et angreb? Og hvorfor har russerne overhovedet interesse i at bombe et civilt mål?

Det har B.T. spurgt Karsten Marrup, der major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet, om, og vi starter med det første spørgsmål.

»Der er forskellige måder at udføre et luftangreb på, men vi kender af gode grunde ikke til de konkrete detaljer om dette angreb, så derfor kan jeg kun udtale mig på et mere generelt plan,« siger majoren og fortsætter:

»Men hvis et moderne flyvevåben skal angribe et mål, kan man befinde sig i en mellemhøjde og se ned med sit optiske udstyr for at kigge nærmere på målet, før man angriber. I sådan en situation ville man opdage sådan en tekst.«

Vi har dog før under denne krig set det russiske flyvevåben foretage en anden slags luftangreb, og hvis man har brugt det samme til at bombe teatret i Mariupol, er det en anden sag.

»Der er dog også mulighed for, at man angriber fra lavere højde og med hurtigere fart, hvor man smider bomben fra afstand. Det er ikke utænkeligt, at det kan være tilfældet her, og så kan det i nogle tilfælde være tæt på umuligt at se sådan en tekst,« siger Karsten Marrup.

Karsten Marrup undrer sig dog helt generelt mere over, at russerne overhovedet vælger at bombe et teater.

»Det er jo et civilt mål, og derfor er det et brud på krigens love. Så det må enten betyde, at de har ment at vide, at der har været noget militært i teatret, eller også har de bevidst valgt at overtræde loven. Et tredje alternativ er selvfølgelig også, at det kan have været en fejlbombning,« siger majoren.

B.T. har desuden talt med en anden tidligere jagerpilot, der ikke ønsker at stå frem med navn, men som laver den samme vurdering af en pilots mulighed for at opdage en advarsel på jorden som Karsten Marrup.