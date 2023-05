Reaktionen er kommet prompte fra Rusland, efter at Olaf Scholz sagde det højt.

»Han har offentligt råbt en nazihilsen,« konkluderer den markante talsperson fra det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova.

Hun har brugt beskedtjenesten Telegram til at tordne mod, at den tyske kansler i forbindelse med det nylige besøg fra den ukrainske præsident, Volodymy Zelenskyj i en tale benyttede sig af udtrykket 'slava Ukraini' ('ære til Ukraine').

For som Maria Zakharova videre påpeger:

Maria Zakharova. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Maria Zakharova. Foto: MAXIM SHEMETOV

»Olaf Scholz krydsede en klar linje, trukket foran ham af alle ledere af efterkrigstidens Tyskland,« skriver hun og udlægger, hvordan 'slava Ukraini' blev etableret som en officiel hilsen af ukrainske nationalister i 1939 – siden med tilføjelsen af en udstrakt højre hånd.

»Det er et nazistisk slagord,« opsummerer hun.

Men den russiske topembedsmand er helt galt på den. Det mener professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds Universitet til VG.

»Nej, nej, sådan kan man ikke tolke det,« siger han til VG:

I forbindelse med søndagens besøg fik Ukraine lovning på endnu mere støtte fra Tyskland. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere I forbindelse med søndagens besøg fik Ukraine lovning på endnu mere støtte fra Tyskland. Foto: JOHN MACDOUGALL

»Det handler om, at russerne prøver at ødelægge sproget. Den russiske propaganda gør det næsten umuligt at bruge ord, og det stiller særlige krav til os, der prøver at formidle det. Og til læserne,« siger Kristian Gerner:

»Det er en stor opgave at stå imod det.«

Han sammenligner 'slava Ukraini' med ethvert andet kampråb som 'heia Norge' eller 'heia Sverige'. Altså et almindeligt udtryk uden ideologisk farve, der bare bliver brugt patriotisk.

»Når Zakharova siger det, er det for det hjemlige publikum, som tror på det, hun siger: For at retfærdiggøre krigen,« siger Kristian Gerner fra Lunds Universitet.

I Rusland har man eksempelvis gentagne gange sammenlignet den igangværende krig i Ukraine med Anden Verdenskrig og kampen mod Nazityskland – også den russiske præsident, Vladimir Putin, har ofte benyttet sig af den retorik.