Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja, er erobret af russerne. Og nu er der faretruende nyt.

Rusland har nemlig udarbejdet en plan for at afbryde atomkraftværket fra Ukraines elnet, hvilket risikerer et katastrofalt svigt af dets kølesystemer.

Resultatet kan betyde eksplosioner og i værste fald en nedsmeltning af atombrændslet. Det skriver The Guardian.

Verdens ledere har opfordret til, at Zaporizjzja-værket skal fredes, og Rusland skal forlade stedet. Torsdag kom det frem, at to reaktorer blev lukket.

Det sker, efter optagelser, der viser den russiske hærs køretøjer inde i anlægget, er blevet delt.

Man har tidligere advaret Rusland mod at afskære kraftværket fra det ukrainske net og forbinde det med det russiske elnet.

Men Petro Kotin, lederen af ​​Ukraines atomenergiselskab, fortalte i et interview til The Guardian, at russiske ingeniører allerede havde udarbejdet en plan for en omskiftning på grund af en nødplanlægning, der skulle bekæmpe de resterende strømforbindelser.

»De præsenterede planen for arbejderne på kraftværket, og kraftværkets arbejdere præsenterede den for os.«

»Forudsætningen for denne plan var stor skade på alle linjer, der forbinder Zaporizjzja-atomkraftværket med det ukrainske system. Det kan ende katastrofalt,« sagde Kotin på Ukraines uafhængighedsdag onsdag, hvor landet for det meste er lukket ned på grund af truslen om russiske angreb.

Han frygter, at Ruslands militær nu retter sig mod disse forbindelser for at gøre nødscenariet til en realitet.