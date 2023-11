Torsdag underskrev den russiske præsident, Vladimir Putin, en lov, som for alvor giver grund til bekymring.

Loven betyder nemlig, at Rusland ikke længere er del af en international traktat, som forbyder nationer at foretage atomprøvesprængninger.

Aftalens første version blev vedtaget i 1996, hvor langt størstedelen af klodens lande tilsluttede sig, og det blev set som et afgørende skridt i at neddrosle atomtruslen.

Den russiske beslutning, om at træde ud af aftalen, bliver mødt med panderynker på den anden side af Atlanten.

»Vi er dybt bekymrede over Ruslands planlagte handling for at trække landets ratificering af traktaten om forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT) tilbage,« siger udenrigsminister Antony Blinken i en erklæring fra det amerikanske udenrigsministerium.

Amerikanerne og russerne underskrev aftalen i 1996, men modsat Rusland, så ratificerede (når man formelt tilslutter sig en international aftale, red.) man aldrig traktaten fra amerikansk side.

»Russiske embedsmænd hævder, at Ruslands beslutning om at trække sin ratificering tilbage ikke betyder, at man vil genoptage testningen, og vi opfordrer Moskva til at leve op til de udtalelser,« siger Blinken videre.