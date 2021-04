Den fængslede oppositionspolitikers netværk destabiliserer den sociale situation i Rusland, mener anklager.

En russiske anklager har fredag bedt en domstol i Moskva om at kategorisere den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs organisationer som "ekstremistiske".

Hvis domstolen gør det, vil Navalnyjs politiske kontor og hans organisation, der arbejder for at bekæmpe korruption, blive forbudt.

Anklageren i Moskva siger, at han har taget dette skridt efter at have nærstuderet de kampagnekontorer, Navalnyj har rundt om i landet, og hans Anti-Korruptions Fond (FBK).

- Under dække af liberale slagord er disse organisationer involveret i at skabe forhold, der destabiliserer den sociale og socialpolitiske situation, skriver anklageren på sin hjemmeside.

- Reelt er målet med deres aktivitet at skabe betingelserne for at ændre den grundlæggende forfatningsmæssige orden, hedder det videre.

Hvis domstolen følger opfordringen fra anklagemyndigheden om at forbyde Navalnyjs organisationer, kan det åbne for lange fængselsstraffe til Putin-kritiske aktivister.

Enhver, der deltager i såkaldte ekstremistiske organisationers arbejde, risikerer op til ti års fængsel.

Den 44-årige fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin har flere gange fået titusinder af mennesker til at gå på gaden i protest mod Putins styre. Tusinder er blevet anholdt under disse demonstrationer.

Selv er oppositionspolitikeren fængslet i to og et halvt år.

Flere af hans medarbejdere er også enten sigtet for ulovlige demonstrationer eller flygtet i sikkerhed i andre lande.

Fredag blev en kameramand, der arbejder for Navalnyjs organisation, idømt to års fængsel for at opfordre til ekstremisme. Dommen faldt på grund af et regeringskritisk tweet, han havde skrevet.

Navalnyj indledte i forrige uge en sultestrejke i protest mod forholdene i det fængselscenter, hvor han er indsat.

Navalnyjs advokat sagde i sidste uge, at hans klients helbred forværres. Oppositionspolitikeren taber et kilo om dagen under en sultestrejke.

/ritzau/Reuters