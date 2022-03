'Dette er en forbrydelse mod menneskeheden.'

Sådan lyder det fra flere bruger på Twitter, der er bekymret for Novo Nordisks medicinlager i Ukraine.

På Twitter skriver flere brugere, at den russiske invasion blokerer for adgangen til Novo Nordisks 'vigtigste medicinlager' i Ukraine.

'Al insulin fra Novo Nordisk ved Ukraine opbevares der. Apotekerne har kun et par dages insulin tilbage. Millioner af diabetikere er i dødelig risiko,' lyder det blandt andet.

SCOOP—Russian attacks cut off access to the main warehouse for Novo Nordisk drugs in Ukraine, a source says. All of NN’s insulin in is stored there. Unless warehouse access restored, pharmacies only have a couple days of #insulin left. This is also a crime against humanity. pic.twitter.com/GsFBteDFfu — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 1, 2022

Andre opfordrer lande til at hjælpe med at levere forsendelser af insulin og anden vigtig medicin.

'Canada og vores allierede er nødt til at begynde at levere massive forsendelser af insulin og anden vigtig medicin for at sikre, at det ukrainske folk har forsyninger,' lyder det fra en bruger på Twitter.

B.T. har været i kontakt med Novo Nordisk, der fortæller at deres lager fremover forventes at blive påvirket af situationen.

»Vores lager i Ukraine er stadig i drift. Leveringer har været og forventes fremover at blive påvirket på grund af mangel på chauffører,« fortæller pressechef i Novo Nordisk Mette Kruse Danielsen og fortsætter:

»Vi gør alt, hvad vi kan for at få medicin ud til de patienter, der har brug for det, enten gennem apoteker eller via humanitære organisationer.«