En række kæmpemæssige eksplosioner lagde i går det russiske ammunitionsdepot nær byen Achinsk i Sibirien i ruiner.

Mindst otte personer er kommet til skade, deriblandt personale på selve depotet. Tre af de tilskadekomne behandles på hospitalet.

Depotet havde titusinder af artillerigranater opmagasineret.

Vidner har på de sociale medier uploadet videoer af flammer og sort røg, der begyndte at vise sig i løbet af dagen og fortsatte i løbet af aftenen.

En af flere kæmpe eksposioner ryster ammunitionsdepotet ved Achinsk. Foto: Screendump fra video

Der blev erklæret undtagelsestilstand i området vest for byen Krasnoyarsk, og børn i en sommerlejr i nærheden blev bragt i sikkerhed.

På selve depotet fik soldaterne travlt med at komme i sikkerhed i beskyttelsesrummene. Det skriver BBC.

Næsten 3.000 mennesker blev evakueret, men folk fra byen Achinsk fortalte nyhedbureauet Tass, at 11.000 flere var begyndt at forberede sig på at blive evakueret.

Rusal, der er en af Ruslands støste aluminiumsproducenter, måtte indstille al produktion som en følge af eksplosionerne.

Folk ser på ekplosionerne i baggrunden. Foto: REUTERS / Dmitry Dub

Det er stadig ikke lykkedes at identificere årsagen til eksplosionerne. Hårde vinde og varmt vejr har ellers gjort området ved Krasnoyarsk til et 'mekka' for store skovbrande de sidste par uger.

Den værste af skovbrandene raser imidlertid mange kilometer væk fra eksplosionerne i ammunitionsdepotet.

Depotet i Achinsk er forøvrigt et af de ældste, som den russiske hær råder over.

Folk samler sig for at blive evakueret fra Achinsk. Foto: REUTERS / Dmitry Dub

Det skal efter planen skrottes i 2022, rapporterer Tass på baggrund af udtalelser fra det russiske forsvarsministerium.