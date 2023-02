Lyt til artiklen

Da FNs Sikkerhedsråd fredag mødtes, tog Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, ordet.

Her bad han de tilstedeværende om at deltage i et minuts stilhed for at mindes ofrene for russernes aggression. Herefter rejste langt de fleste sig, men det var så som så med stilheden.

Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, fik nemlig travlt med at rode med sine papirer for åben mikrofon. Det skriver Sky News.

Som om det ikke var nok, bad han også om at få ordet for at komme med en erklæring – vel at mærke før det ene minuts stilhed var gået.

»Vi rejser os for at mindes alle ofrene for det, der er sket i Ukraine siden 2014. Alle dem, der er omkommet. Alle liv er uvurderlige, og det er derfor, vi rejser os for at mindes dem alle,« sagde han.

Den idé var der dog ikke umiddelbart den store opbakning til, selvom han ellers ganske tydeligt gestikulerede, at andre skulle rejse sig.

Men efter lidt snak på rækkerne, endte det alligevel med, at alle rejste sig, og så lykkedes det, uden afbrydelse eller papirknitren i mikrofonen, at holde ét minuts stilhed.

Det var som bekendt i 2014, at Rusland annekterede Krim.

Etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine er fredag blevet markeret mange steder i verden. Også her i Danmark, hvor der har været flere demonstrationer – blandt andet foran den russiske ambassade.