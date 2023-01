Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det gik ikke helt efter planen, da den russiske ambassade i Sverige skulle udstille de europæiske landes høje benzinpriser sammenlignet med Ruslands.

For geografi kan være svært.

Ikke mindst når man repræsenterer et land, der egenhændigt og uden international accept har valgt at udvide sit territorium.

På et kort, som ambassaden lagde ud på Twitter, var de ellers russisk-annekterede områder af Ukraine – Krim-halvøen, Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja – således markeret som hørende til … Ukraine. Altså som de retteligt gør. Se bare her:

Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

Og den detalje er ikke gået ubemærket hen. Opslaget er blevet kommenteret og delt i et omfang, som den russiske ambassade normalt ikke oplever.

Især i nabolandet fryder man sig over brøleren.

Som det ukrainske parlamentsmedlem Oleksij Hontjarenko eksempelvis skriver på Twitter:

»Den russiske ambassade forsøger at skræmme alle med benzin, men det viser sig, at de har offentliggjort et korrekt kort over Ukraine. Krim er Ukraine, Donetsk er Ukraine, Luhansk er Ukraine,« lyder det.

Andre brugere kommer med mere simple bemærkninger som »hahahahahahaha«.

Og så er der dem, der påpeger, at de ansvarlige for tweetet kan se frem til en lang fængselsstraf, når de vender hjem til Rusland. Med henvisning til at det ved lov er blevet gjort ulovligt at »lyve« om den såkaldte særlige, militære operation i Ukraine.

Fem timer senere reagerede den russiske ambassade i Sverige så.

Her lagde man et nyt billede ud, hvor de annekterede områder af Ukraine er markeret med det russiske flags farver. Sammen med resten af det store land. Se her:

Обращаем внимание, что не все западные источники достоверно изображают карту России. А верно вот так!



Vi lägger märke till att inte alla utländska källor visar Rysslands karta korrekt. Och den rätta kartan är följande! pic.twitter.com/aORpwgcITc — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

Her lød det videre i tweetet: »Vi lægger mærke til, at ikke alle udenlandske kilder viser kortet over Rusland korrekt. Og det korrekte kort er følgende.«

Det oprindelige tweet er dog ikke blevet slettet.