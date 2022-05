»Chokerende efterretningsfiasko.« »Utrolig arrogance.« »Katastrofale fejl.«

Det er blot nogle af de vendinger, som chefen for Storbritanniens væbnede styrker, admiral Tony Radakin, bruger, når han skal beskrive de russiske styrkers invasion af Ukraine.

Det skriver Wall Street Journal, efter han medvirkede på et møde i London tirsdag.

Der fortalte han, at han var overrasket over de mange russiske fejl.

Arkivfoto af den britiske forsvarschef, Tony Radakin. Foto: Andy Rain Vis mere Arkivfoto af den britiske forsvarschef, Tony Radakin. Foto: Andy Rain

Ifølge Tony Radakin begyndte problemerne med dårlig efterretning, som derefter førte til 'katastrofale' beslutninger:

»Deres beslutninger bliver sjældent bedre, og deres beslutninger bliver værre,« siger han og forklarer, at Rusland havde forventet, at man kunne invadere Ukraine, indtage dets byer og tage kontrol over landet i løbet af 30 dages tid.

Men sådan gik det som bekendt ikke.

Årsagen til det er ifølge Tony Radakin en konsekvens af »chokerende efterretningsfiasko«, mens han også kalder det for »en utrolig arrogance«.

ARKIVFOTO af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK Vis mere ARKIVFOTO af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

»Katastrofale fejl har tendens til at føre til katastrofale konsekvenser,« siger han.

Derfor har russernes mål også ændret sig undervejs, forklarer han:

»Hvad end deres 'endgame' (slutmål, red.) er, er det drastisk anderledes fra deres 'start game' (oprindelige mål, red.),« siger han ifølge Wall Street Journal.

En anden af årsagerne til, at den russiske offensiv har haltet i Ukraine, er ifølge admiralen, at Rusland har haft problemer med at koordinere de forskellige grene af dets væbnede styrker.

»Vi forventede et langt mere samlet angreb fra Rusland,« siger han og beskriver den russiske fremrykning i nabolandet som 'utrolig risikabel' og 'utrolig forhastet'.

Du kan følge udviklingen i Ukraine i vores liveblog, som du kan finde lige HER.