Der er ingen tvivl i de russiske medier. Nattens angivelige droneangreb på Kreml var et forsøg på at dræbe den russiske præsident, Vladimir Putin.

Og nu bliver Rusland nødt til at komme med et svar. Og det kan muligvis være et attentat på Volodymyr Zelenskyj, fortæller dansk ekspert.

»De russiske medier kører det her op. De taler om et attentatforsøg på Rusland og Putin,« fortæller Flemming Splidsboel, der er Ruslandekspert hos DIIS.

Han følger dagligt med i nyhedsstrømmen i Rusland.

Og onsdag er den fyldt med historier om det droneangreb, som Rusland mener var et forsøg på et dræbe Putin.

Alt sammen orkestreret af Ukraine, er holdningen i Rusland.

Uanset hvem, der står bag – og det er der fortsat tvivl om – så bliver Rusland nødt til at komme med et svar, forklarer Flemming Splidsboel.

»Det her beskrives som meget dramatisk og spektakulært i russiske medier. Endnu ved vi ikke, hvordan det er blevet udført. Står Rusland bag, så kan motivet være at åbne en dør til at eskalere krigen. Det kan også åbne døren for et attentat på Zelenskyj,« siger Flemming Splidsboel.

Russiske medier og den tidligere præsident Medvedev nævner, at den ukrainske præsident Zelenskyj kan være et mål som gengældelse for det formodede droneangreb på Kreml natten til onsdag. Foto: VESA MOILANEN

Han forklarer, at der er tale om spekulation, men det er en mulighed, de russiske medier beskæftiger sig med.

Og senest har den tidligere russiske præsident Dmitry Medvedev nærmest krævet det. Det gjorde han på sin Telegram-profil, hvor han skrev:

»Efter dagens terrorangreb er der ingen muligheder tilbage andet end af fysisk eliminere Zelenskyj og hans politiske hold.«

Set med russiske øjne kunne det ifølge Flemming Splidsboel give mening at angribe den ukrainske præsident.

»Rusland kunne godt have en interesse i at komme af med Zelenskyj. Han er en torn i øjet på dem. Og så kunne man sige: 'I forsøgte at dræbe vores præsident, nu tager vi jeres',« siger Flemming Splidsboel.

Endnu står det ikke klart, hvad et eventuelt russisk svar vil være.

Men der kommer et. Det er Flemming Splidsboel ikke i tvivl om.

»Rusland har kørt det her op som et attentatforsøg på Putin. Der må komme et svar. Det vil være militært. Måske vil det være Zelenskyj,« siger han og uddyber:

»Rusland kan se det som en åben dør til at gå efter Zelenskyj. Det skriver russiske medier i hvert fald.«