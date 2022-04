Noget har tilsyneladende ændret sig i de russiske styrkers bevægelser. Og det ser ud til at kunne betale sig – for dem.

For onsdag oplyser det ukrainske forsvarsministerium, at de russiske tropper er rykket dybere mod øst, mens flere byer er faldet på deres vej.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge det ukrainske forsvarsministerium er de russiske styrker rykket dybere ind i den østlige del af landet, hvor Donbas-området befinder sig.

Fremrykningen skal ifølge forsvarsministeriet have ført til, at de russiske styrker har presset de ukrainske tropper ud af Velyka Komyshuvakha og Zavody i Kharkiv-regionen.

Samtidig skal russerne også have taget kontrollen over byerne Zarichne og Novotoshkivske i Donetsk-regionen.

En forklaring på russernes tilsyneladende større succes kan ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) være, at de er begyndt at følge et mere 'fornuftigt operationsmønster'.

»De russiske styrker har påtaget sig et mere fornuftigt mønster for operationel bevægelse i det østlige Ukraine, i det mindste langs linjen fra Izyum til Rubizhne,« lyder det i tænketankens seneste analyse af situationen i landet.

»De russiske tropper presser ned fra flere næsten parallelle veje, der er inden for støttedistance fra hinanden, hvilket giver dem mulighed for at bringe mere kampkraft med sig, end deres tidligere fremgang har tilladt,« lyder det videre.

Tænketanken oplyser, at de russiske tropper langs den linje gør 'bedre fremskridt end nogen andre russiske fremstød i denne fase af krigen'.

»De skubber også flere kolonner mod vest og syd for Rubizhne, sandsynligvis med det formål at omringe den og færdiggøre indtagelsen af den,« lyder det.

»De russiske fremstød selv i dette område sker mere metodisk end hastigt, men det er ikke klart, hvor langt de vil være i stand til at drive det, eller om de vil være i stand til at omringe ukrainske styrker i stort antal.«