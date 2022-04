Coca-Cola, IKEA og Apple … ja, hele 49 vestlige varemærker bliver tilsyneladende kopieret af russiske virksomheder.

Det er nemlig ikke kun på slagmarken, krigen bliver udkæmpet.

En lang række vestlige virksomheder har trukket sig ud af Rusland som følge af invasionen i Ukraine, men russerne svarer tilsyneladende igen ved i stor stil at kopiere de varemærker, som ikke længere er til stede i landet.

Berlingske har gennemgået det russiske patentsystem og fundet 49 tilfælde, hvor vestlige virksomheder eller varemærker bliver kopieret.

Kort efter invasionen er det nemlig begyndt at vælte ind med »mærkværdige« patentansøgninger hos den russiske myndighed.

Det er blandt andre virksomheder som Coca-Cola, Apple, Adidas, Nike, IKEA og Nike, der nu er i overhængende fare for at blive misbrugt.

Berlingske har eksempelvis fundet en ansøgning fra et firma med navnet »Loui's Vuitton« og et fra et møbelfirma med et blåt og gult logo med navnet »IDEA.«

Også danske firmaer er i fare for at blive kopieret i Rusland, vurderer seniorchefkonsulent hos Dansk Industri, Peter Bay Kirkegaard.

»Der er en bekymring for, om deres rettigheder bliver undermineret i Rusland, og om de bliver kopieret. Det er på tværs af brancher. Alle dem, der har et stærkt varemærke, er bekymrede for det her. Det er til at tage og føle på, for Rusland har allerede taget nogle skridt mod at bryde intellektuelle rettigheder,« siger han til Berlingske.

De 49 ansøgninger på varemærker, der til forveksling ligner vestlige, er endnu ikke godkendt, men ifølge Berlingske tyder det på, at Rusland er klar til at tillade kopiering af varemærker.

Claus Barrett Christiansen er jurist med speciale i immaterialret hos advokatfirmaet Beck-Bruun, hvor man i øjeblikket får mange henvendelser fra bekymrede danske virksomheder.

Han kalder det et voldsomt indgreb, hvis russerne på den måde vælger at tage andre rettigheder, og han kan ikke komme i tanke om lignende fortilfælde.

Han peger på, at Rusland er bundet af en række aftaler blandt andet i WTO, som skal sikre udenlandske firmaers rettigheder. Landet er dog allerede underlagt så hårde sanktioner, at der efter hans opfattelse ikke er meget at gøre, hvis de alligevel begynder at kopiere vestlige varemærker.