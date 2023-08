Russisk paramilitær gruppe opfordrer til at eliminere præsident Vladimir Putin.

Det sker som et resultat af det flystyrt, som onsdag kostede Jevgenij Prigozjin og adskillige andre ledende Wagner-figurer livet, rapporterer Newsweek.

Det er Legion Svoboda – Liberty of Russia Legion – som er en russisk paramilitær gruppe, der sympatiserer med Ukraine i den igangværende krig, som nu vil have Vladimir Putin dræbt.

Gruppen mener øjensynligt, at det er præsident Vladimir Putin, som står bag flystyrtet i Tver-regionen mellem Moskva og Skt. Petersborg.

Her mistede Jevgenij Prigozjin, som i juni anførte et kortlivet væbnet oprørsforsøg mod præsidenten, livet, og siden har omstændighederne for flyulykken været omgærdet af mystik.

Jevgenij Prigozjin havde ved adskillige lejligheder kritiseret ledelsen i det russiske militær. Og i juni stod han i spidsen for et oprør. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin havde ved adskillige lejligheder kritiseret ledelsen i det russiske militær. Og i juni stod han i spidsen for et oprør. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Kreml afviser nogen form for involvering i Prigozjins død.

Men på X opfordrer Liberty of Russian Legion til, at den russiske præsident bliver slået ihjel.

»Så længe Putin trækker vejret, er verden i fare,« skriver man på X fredag.

»Nu afhænger alt fuldstændig af anti-Putin-koalitionen, som Legionen og Freedom of Russia-bevægelsen er en del af,« lyder det desuden.

Sammen med et foto af Vladimir Putin, som har et rødt sigtekorn over ansigtet, skriver man videre:

»Kun vores fælles indsats kan eliminere Putin,« konstaterer Liberty of Russia Legion.

Gruppen har tidligere gjort sig bemærket i den igangværende krigssituation i Ukraine.

I maj stod gruppen for flere angreb mod russiske militærinstallationer på russisk territorium.