Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter to års coronapandemi åbnede grænsen mellem Finland og Rusland igen 15. juli.

Ifølge de finske grænsemyndigheder krydsede flere end 13.700 personer grænsen i den efterfølgende weekend.

Og det har fået de finske politikere op af stolen.

Et af oppositionspartierne har fremsat et forslag, der skal umuliggøre det for russere at få turistvisum i landet. Det mødes af bred opbakning i mere eller mindre hele det finske parlament.

Den finske avis Ilta-Sanomat beretter om, at flere russiske medier nu skriver om, hvordan russiske turister er blevet mødt, efter de har krydset grænsen.

»Russere er i chok over den modtagelse, de har fået i Finland,« skriver den russiske avis Moskovskij Kosmolets eksempelvis.

At lukke ned for turistvisa til russere bliver også mødt med modstand i det finske erhvervsliv. For russiske turister er ifølge den finske turistbranche vigtige kunder i den østlige del af Finland.

Professor i turisme Juho Pesonen ser mindre skeptisk på den del af diskussionen.

»Det vil ikke være en katastrofe for Østfinland. Selskaberne har været uden russiske turister i over to år,« siger professoren i rejseliv til avisen Iltalehti.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, kalder debatten for »følelsesladet«.

Samtidig sender han en lille advarsel, hvis turistvisummet til russere bliver skrottet.

»Det ville uden tvivl og uundgåeligt udløse et svar fra Moskva,« siger han ifølge det russiske medie Tass.