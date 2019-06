Der er tegn på, at en økonomisk krise har svækket den russiske leders popularitet, viser tv-program.

Mange af Ruslands almindelige indbyggere gav torsdag udtryk for deres bekymringer over faldende indkomster og et stadigt dårligere sundhedssystem, da de havde chancen for at tale direkte til præsident Vladimir Putin.

Det skete i et årligt direkte tv-program, hvor den russiske leder sidder klar ved telefonen.

For 17. gang siden Putin kom til magten i 1999, afviklede det russiske tv et nøje planlagt og iscenesat show, hvor der er valgt ud mellem en million indsendte spørgsmål.

Seancens første del var præget af klager over faldende realløn, men den 66-årige Putin svarede, at der er tegn på, at en økonomisk krise, som har svækket hans popularitet, er ved at være ovre.

Han forsikrede, at regeringens programmer vil sikre mere velfærd.

Putins, som skiftevis har været Ruslands præsident og premierminister gennem to årtier, blev genvalgt med en jordskredssejr sidste år, men navnlig hans pensionsreformer har siden kostet ham dyrt.

Den russiske regering øgede pensionsalderen fra 60 til 65 år for mænd og til 60 år fra 55 år for kvinder. Det har ført til, at Putins opbakning i popularitetsmålinger er faldet markant.

I 2015 sagde over 90 procent af russerne i meningsmålinger, at de støttede præsidentens indsats. I dag støttes han af 64 procent.

En tv-seer, som ringede fra Samara, fortalte om, hvor svært det er at forsørge en familie for kun 10.000 rubler (omkring 1000 kroner) om måneden.

- Hvornår bliver tilværelsen bedre? lød spørgsmålet til Putin, som lovede bedring inden for et eller to år. Han sagde, at svingende priser på energimarkedet lå til grund for problemerne.

Den tidligere finansminister Alexei Kudrin sagde søndag, at han frygter en "social eksplosion", hvis fattigdommen i Rusland ikke reduceres.

Putins valgperiode fortsætter frem til slutningen af 2024.

/ritzau/Reuters